الجيش السوري يحبط تسللا لـ “جبهة النصرة” شمال حماة

تمكنت عناصر الجيش السوري والقوى الرديفة له من إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحون تابعون لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) على محور بلدة الزلاقيات شمال حماة.

قال مصدر ميداني لوكالة “سبوتنيك”: تم التصدي وإفشال محاولة التسلل بالكامل، كما تم خلال الهجوم استهداف مجموعة مسلحة بمحيط بلدة الزلاقيات بعدة وسائط نارية ما أدى لمقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين دون أي تغير بخارطة السيطرة.

يشار إلى أن محور الزلاقيات وزلين يشهدان محاولات متكررة من قبل المسلحين لإحداث خرق في المنطقة، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وقد شهدت قرى في ريف حماة الجنوبي وسلمية الغربي دخول قوى حفظ النظام والأمن الداخلي السوري، وذلك منتصف شهر أيار/ مايو الجاري، بعد خروج مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” (المحظور في روسيا) منها قبل أيام جراء الاتفاق الذي قضى بترحيلهم نحو مدينة إدلب بعد رفض استقبالهم في مدينة جرابلس.

وشملت المناطق التي انتشرت فيها الشرطة السورية قرى: القنطرة، القرباطية، النزازة، تل دمبنة، دمينة، بريغيت الجمالة، تلول الحمر، عيدون الدلاك، بعد أن بدت خالية من أي وجود مسلح لتصبح مستعدة لعودة السكان الذين هرب معظمهم خارجها نتيجة سيطرة “جبهة النصرة” قبل أعوام.

سبوتنيك

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