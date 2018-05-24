بالصور.. من مطار الباسل في اللاذقية إعادة تشغيل الخط الجوي “اللاذقية الشارقة”

تم اليوم إعادة تشغيل الخط الجوي من مطار الباسل في اللاذقية باتجاه الشارقة وبالعكس وذلك بمعدل رحلة أسبوعية يوم الخميس.

ويأتي تشغيل الخط تزامنا مع موسم الصيف والمناسبات، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات مع زيادة الطاب.

وكان ٢٠٠ راكب قد وصلوا اليوم على متن الطائرة السورية القادمة من الشارقة باتجاه مطار الباسل، وكان في مقدمة استقبالهم وزير النقل علي حمود ومحافظ اللاذقية ابراهيم السالم ، على ان تقلع الطائرة صباح غد الجمعة باتجاه الشارقة علما ان الطائرة تصل سعتها الى ٣٠٠ راكب، وبحمولة بضائع تصل الى ٣٠ طن

وفي تصريح لـ”الوطن اون لاين” أوضح حمود ان تشغيل الخط مجددا يوفر عناء السفر الى مطاري دمشق او بيروت وما يوفره من تكاليف السفر والاقامة سواء للمغادرين او القادمين وخاصة لابناء المناطق الساحلية والداخلية وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والتنموية للكثير من الفعاليات الاقتصادية في الساحل عبر نقل البضائع والشحن الجوي ولاسيما مع استخدام الطائرة اير باص ٣٤٠ التي تمتلكها الوزارة منذ اكثر من عام.

واشار حمود الى العقوبات القسرية احادية الجانب والتي حرمت سورية من الحصول على القطع التبديلية وقطع الغيار وحتى شراء المحركات والطائرات ولكن استمرت مؤسسة الطيران بالتشغيل ضمن الامكانيات المتاحة ، مضيفا: نأمل افتتاح خطوط اخرى الى بلدان خارجية.

من جانبه، لفت السالم الى اهمية تشغيل الخط من اللاذقية الى الشارقة وبالعكس في تبسيط الاجراءات وتسهيل التنقل وتخفيف الاعباء على المسافرين ما يؤدي الى تنشيط السياحة الداخلية والى الخارج.

بالصور.. من مطار الباسل في اللاذقية إعادة تشغيل الخط الجوي “اللاذقية الشارقة” السابق 1 من 9 التالي

الوطن اون لاين

﻿