17 نقطة مراقبة مشتركة روسية-ايرانية في محيط إدلب

على عكس ما توحي به بعض تسريبات وسائل الاعلام وتصريحات بعض مسؤولي البلدين يبدو التنسيق الإيراني الروسي في سورية باحسن أحواله.

17نقطة مراقبة مشتركة مع إيران في محيط محافظة إدلب شمال سورية، أكدت روسيا عن توزعها بموجب اتفاق تخفيف التوتر الموقع في مؤتمر أستانا.

رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي كشف إن عشر نقاط مراقبة نشرتها روسيا في الشمال وسبع نقاط لإيران، مقابل 12 نقطة لتركيا، على أن تضمن وقف الأعمال القتالية بين الجيش السوري و المسلحين.

وقد تم إنشاء اتصال ثابت بين المراكز، لتنظيم تبادل مستمر للمعلومات حول الوضع وانتهاكات النظام من أجل وقف الأعمال العدائية.

وبحسب المسؤول الروسي، فإن الوضع في إدلب يعود تدريجيًا إلى مجراه الطبيعي ، مؤكدًا ان عسكريي البلدان الضامنة لاتفاقات أستانا يقومون بأداء مهامهم.

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