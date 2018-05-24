جواز السفر السوري ضمن قائمة الخمس الأضعف في العالم

كشف تقرير حديث، أصدرته مؤسسة استشارية مختصة بالمواطنة والتخطيط، الثلاثاء، عن “أقوى وأفضل جوازات السفر في العالم” لعام 2018، حيث تصدرت اليابان القائمة، في حين برز جواز سفر الإمارات كالأسرع تقدماً في السنوات الماضية.

وحدد التقرير، الذي نشرته مؤسسة “هينلي”، التصنيف بناء على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول.

وحلت اليابان في المركز الأول، فجواز سفرها يتيح لليابانيين زيارة 189 دولة من أصل 218 دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، بينما تقاسمت سنغافورة وألمانيا المركز الثاني.

وتقاسمت فنلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك والسويد وكوريا الجنوبية المركز الثالث، فيما تشاركت كل من النمسا والبرتغال ولوكسبورغ وهولندا وبريطانيا والنرويج المتربة الرابعة.

واللافت في التصنيف الجديد كان تقدم جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الـ23 من المركز 27، محتلاً مرة أخرى المركز الأول بين الدول العربية.

والجواز الإماراتي، الذي بات يسمح لحامله زيارة 154 بعد أن كان يتيح له الدخول إلى 140 وفق تصنيف صدر في شباط الماضي، اعتبر الأسرع، بعد أن قفز 35 مركزاً خلال العشر سنوات الأخيرة.

وفي قاع التنصنيف، جاء جواز السفر الأفغاني، الذي لا يسمح بدخول سوى 30 بلداً فقط، يسبقه ضمن الخمس الأضعف أيضاً جوازات سفر سوريا والعراق والصومال وباكستان واليمن.

المصدر: سكاي نيوز

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