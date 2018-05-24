جنبلاط يتقاعد.. ويسخر من السياسة متهكما

نشر الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط صورة له أمام محل لزيوت الهيدروليك يحمل اسم عائلته في بلدة بتلون القريبة من قصره في المختارة، وعلق قائلا أنه سيبحث أمر هذا العمل كي لا يغلبه الضجر.

وكتب جنبلاط الذي أورث حزبه الاشتراكي ومقعده النيابي للتو لابنه الأكبر تيمور قائلاً تحت الصورة: “أما وقد خرجت من الخدمة النيابية سأتصل بالأقرباء في بتلون للبحث في إمكانية فتح فرع في المختارة كي لا يغلبني الضجر وبعيدا كل البعد عن السياسة”.

وفي تغريدة أخرى، قال جنبلاط الذي سلّم قبل أشهر قليلة عصا الزعامة لنجله: “أعتقد أنه من الأفضل أن نستأجر محل في (بلدة) بقعاتا لأن في المختارة راح يضل في سياسة مبدئيا، على أية حال بدي شاور القرايب لأنه ما بدي طبق الاشتراكية على الهيدروليك ، مش وارد هذا الأمر في ميثاق الحزب على حد علمي”.

المصدر: تويتر

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