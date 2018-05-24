مستثمرون لبنانيون يؤسسون شركة للمقاولات في سورية

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على النظام الأساسي لشركة “أي .اف للمقاولات المحدودة المسؤولية” التي تعود ملكية 95% منها لمستثمرين من لبنان وستقام في ريف دمشق.

وبحسب النظام الداخلي للشركة ، فإنها ستعمل في مجال التعهدات والمقاولات والاستثمارات، والأعمال المتعلقة بإنشاء وتوسيع وهدم المباني بأنواعها، وأعمال الطرق والأرصفة والجسور والسكك والمطارات.

كما ستقوم الشركة بأعمال هندسة المساحة وأعمال مد شبكات المياه والمجاري وغيرها من الأعمال الإنشائية، ونصب وتركيب المعدات ومحطات الضخ وتوليد الكهرباء، والأبراج والتركيبات المعدنية، واستيراد وتصدير جميع مواد البناء وغيرها من السلع.

ويملك المستثمر اللبناني انطونيو فرنجيه 47.46% من أسهم الشركة، واللبناني رشيد أبو شقرا 47.48% من أسهم الشركة، بينما يملك السوري خليل العليوي 5%.

واستحوذ المستثمرون اللبنانيون على الحصة الأكبر بين غير السوريين الذين قاموا بتأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي حيث شاركوا بتأسيس 13 شركة من أصل 23 شارك بتأسيسها عرب وأجانب بنسبة وصلت لنحو 57%.

وأظهر تقرير أعده “الاقتصادي”، أن النسبة الأكبر من الشركات المؤسسة من غير السوريين كانت ضمن مجال الإعمار، سواء لجهة المقاولات أو استيراد مواد البناء أو الدراسات الهندسية أو صناعة الألواح الإسمنتية.

الاقتصادي

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