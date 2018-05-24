ضربة أمريكية تستهدف مواقع للجيش السوري قرب محطة T2 وسط سوريا

قال الاعلام الحربي المركزي أن طيران التحالف الأمريكي استهدف في وقت متأخر من ليلة الخميس 24 أيار موقعين للجيش السورية في البادية السورية, في محيط المحطة الثانية T2, و بحسب مصادر اعلامية فإن عدة صواريخ إطلقت من قبل قاذفات أمريكية واستهدفت المحطة في وسط سوريا.

فيما لم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة الأمريكية عن الضربة.

و علمت وكالة أوقات الشام الاخبارية أن عدة صواريخ تم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي السوري.

فيما صرح مصدر عسكري سوري قبل قليل بما يلي:

تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية حوالي الساعة الواحدة إلا ثلثا فجر اليوم لعدوان شنه طيران التحالف الأمربكي بالتزامن مع تحشدات لمسلحي تنظبم داعش الإرهالي واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتأتي هذه الضربة وسط توتر كبير تشهده المنطقة, بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران, وبعد الاشتباك السوري ـ الإسرائيلي الذي حصل قبل أسابيع, و الذي استهدف فيه الجيش السوري قواعد عسكرية إسرائيلية في عمق الجولان السوري المحتل.

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