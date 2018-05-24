سوريا تطور “بطاريات إس-75” لـ تدمير الأهداف الجوية

قامت وحدات مختصة في الجيش السوري بتطوير مجموعات الدفاع الجوي الصاروخية “إس-75” لـ تدمير الأهداف الجوية، بحسب ما رصد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت صور منشورة على شبكة الإنترنت أن العملية التطويرية تضمنت تزويدها بكاميرات التحسس الحراري.

و أصبح بإمكانها أن تكتشف الطائرات والصواريخ المعادية ليلا وفي الظروف الجوية الرديئة وفي ظروف التشويش المكثف.

وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي قد شن هجوماً صاروخياً على أهداف في سوريا يوم 10 مايو/أيار.

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