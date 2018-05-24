فيس بوك يعلن عن قسم للخدمات المنزلية داخل ميزة Marketplace

أعلن موقع فيس بوك عن إطلاق قسم مخصص للخدمات داخل ميزة Marketplace في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم، والذى يمكن زيارته عند حاجتك إلى أحد السباكين أو المسئولين عن التجديدات أو التنظيف.

وستستعين الشبكة الاجتماعية بأشخاص من ذوى الثقة تم التحقق من هويتهم وخلفيتهم من قبل عدد من الشركات، وستعرض لك تقييماتهم ومراجعاتهم وبيانات اعتمادهم وموقعهم، بحيث يمكنك تحديد جهات الاتصال التى تريد التواصل معها بسرعة، و يمكنك بعد ذلك إرسال وصف المشروع إلى العديد من المحترفين فى وقت واحد للحصول على عرض أسعار ثم مناقشة التفاصيل داخل ماسنجر.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قام فيس بوك بتوسيع Marketplace على مدار الأشهر الماضية وفتحه أمام تجار التجزئة وتجار السيارات وحتى الملاك، ويقوم حاليا بتحويله إلى قسم إعلانات مصنفة أكثر تنظيماً، للتأكد من عدم إدراج أى شخص للبنادق والرضع للبيع مرة أخرى.

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