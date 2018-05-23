بعد سنوات من الزواج.. اكتشف ان زوجته تخونه مع صديقتها

بعد سنوات من الزواج.. اكتشف ان زوجته تخونه مع صديقتها

لم يكن يتوقع زوج مغربي أن عملية مراقبته لزوجته ستسفر عن صدمة لم تكن تخطر له على بال.

الزوج بدأ يرتاب في سلوكات زوجتة التي أصبحت تصرفاتها غير طبيعية، كما أنه لاحظ أن بدأت تتهرب من المعاشرة الزوجية أو تقوم بها كواجب فقط.

بدأ الشك يتسلل إلى دواخله ، فقرر زرع كاميرا تسجيل داخل البيت لمراقبة سلوكه أثناء غيابه عن المنزل.

وبعد أيام من المراقبة ، اكتشف الزوج المفاجئة الصادمة والتي تمثلت في ممارسة زوجته الجنس بطريقة شاذة مع صديقتها .

لم يتحمل هذا الشخص أن تكون زوجته مثلية فقرر رفع دعوى طلاق ضدها.

الديار

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