سوريا: اعتقال مواطن بتهمة شتم “أردوغان”

بعد حوالي الشهر على اعتقاله، تم الكشف عن سبب اعتقال الدكتور “محمد السايح” من منزله في مدينة “الباب” التي تسيطر عليها فصائل “درع الفرات” المدعومة تركياً.

حيث تظهر ورقة مسربة من محضر التحقيق أن سبب الاعتقال هو تجرؤ “السايح” على شتم أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي ذلك معصية كبيرة لن تقبل بها فصائل “درع الفرات”.(يعني هلا منفترض إنو كل حدا بيشتم حدا لازم يُعتقل ويحاسب؟، معناها لازم نحاسب كل شي شارك بمظاهرة وشتم فيها، أو كل واحد من درع الفرات كتب كلمة لعن وشتم عالفيس من سبع سنين لليوم، يمكن نعتقلهم كلهم إذا هيك!!).

ويكتسب الدكتور “السايح” شهرة كبيرة في الشمال السوري، فهو والد الأطفال السبعة الذين سقطوا ضحايا الحرب في الشمال السوري.

وبحسب محضر التحقيق الذي تم تسريبه فإن “السايح” متهم بشتم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وهو أمر يبدو أن فصائل “درع الفرات” تمنعه وتعاقب عليه ضمن المناطق التي تسيطر عليها كواجهة عن الجيش التركي.

وسبق أن أقدمت فرقة “الحمزة” على اعتقال “السايح” لأسباب مجهولة، بينما أكدت مصادر أهلية أن “السايح” تعرض لكثير من الإهانات أثناء الاعتقال، من شتائم وضرب.

يذكر أن السلطات التركية كان قد اعتقلت آلاف الشبان الأتراك والنشطاء ممن تجرأوا على شتم أو توجيه نقد للرئيس التركي وحكومة “أردوغان”، ويبدو أن هذا الاجراء هو أحد الاجراءات التركية الكثيرة التي تفرضها “انقرة” في مناطق سيطرتها داخل “سوريا”، إمعاناً منها في سياسة التتريك التي تنتهجها ضد سكان تلك المناطق من السوريين.



سناك سوري

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