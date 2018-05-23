بسبب نبتة “قات”.. يمني يقتل والده و5 من أفراد عائلته

قتل شاب يمني، والده وشقيقه وأربعة آخرين من أفراد عائلته في ثاني أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة إب في اليمن، بسبب خلاف حول نبتة “قات”.

وفي تفاصيل الجريمة، التي هزت اليمن، قال مصدر محلي “إن خلافًا وقع بين شخص وبين أحد أبناء عمومته على مبلغ من المال مقابل سعر نبتة القات، ما اضطر ابن عمه إلى الذهاب ليشتكي إلى والد الأول”، بحسب ما ذكر موقع “عدن الغد”.

وأشار المصدر، إلى أن “القاتل قام بإطلاق النار على والده وشقيقه ونجل شقيقه، إضافة إلى ثلاثة من أبناء عمه”. وأوضح المصدر أنه اثناء محاولة القاتل، إطلاق النار أيضًا على أحد أشقائه، باشره الأخير بإطلاق النار عليه مما أرداه قتيلًا.

وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة.

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