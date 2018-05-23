أول مسلمة تترأس برلمان ولاية ألمانية

قالت موتيريم اراس، رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، إن الموسيقى الكردية تذكرها بطفولتها في منطقة الأناضول في تركيا، حيث مسقط رأسها.

وفي تصريحات لصحيفة «تاجس تسايتونغ» الألمانية الصادرة امس السبت، قالت اراس:«عندما أسمع الموسيقى الكردية، أشعر أنني عدت إلى الوراء، وتأتي صور أخرى إلى رأسي». وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر:«ما حدث لي قبل نحو 21 عاما، كان ممتعا بحق، عندما رزقت بابنتي، وعمليا أنا لا أتحدث الكردية سوى بعض العبارات، ولكن عندما حملتها بين ذراعي، خطر على بالي للحظة قصيرة، الأغاني الكردية التي كانت أمي تغنيها لنا، ما ولد عاطفة عميقة الجذور».

تجدر الإشارة إلى أن اراس هي أول مسلمة تترأس برلمان ولاية في ألمانيا، وكانت قد قدمت في 1979 مع عائلتها من قرية في منطقة الأناضول إلى ألمانيا، وقالت اراس للصحيفة: ««شتوتغارت هي وطني اليوم بمنتهى الوضوح، لكن بطبيعة الحال ذكريات الطفولة والموسيقى والطعام وروائح هذا الزمن، تخصني».

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