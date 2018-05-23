ديبكا: الجيش السوري يستعد لسحق المسلحين بأسلحة متطورة قرب حدود الأردن

كشف موقع “ديبكا”، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش السوري و حلفاؤه تحشد قرب مدينة درعا الجنوبية استعدادًا للهجوم على معاقل الميليشيات المسلحة عند حدود الأردن بأسلحة روسية متطورة.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن هذه الوحدات مزودة بصواريخ جديدة من طراز “جولان 1000” ذات القوة التدميرية العالية وصواريخ “كورنيت” المضادة للدبابات والتي تصيب هدفها على بعد8-9 كلم.

وأفاد الموقع في تقرير: “بدأت قوة كبيرة من الجيش السوري بالانتشار في منطقة درعا استعدادًا للهجوم على مواقع المسلحين عند الحدود الأردنية ما يتيح لها الوصول إلى مشارف مدينة القنيطرة في الجولان.”

وأضاف التقرير أن هذه القوات تحشد قرب قاعدة “ازرع” في حوران, مشيرًا إلى أن القوات السورية تتألف من عناصر من الفرقة الرابعة المدرعة إلى جانب الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة.

ونقل التقرير عن مصادر قولها إن هذه الوحدات تستعد الآن للتقدم جنوبًا تجاه معبر نصيب الحدودي، لافتًا إلى أن الجيش السوري حاول التقدم في تلك الجبهة سابقًا إلا أنه لم ينجح.

وأوضح التقرير: “حتى الآن فإن نوايا روسيا لا تزال غيرمعروفة في حين يراقب المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون هذه الحشود بقلق لأنه في حال نجاحها بالتقدم نحو الحدود مع الأردن فإن ذلك سيشكل خطرًا على القوات الأمريكية في تلك المنطقة.”

وأضاف: “كما أن تقدم القوات السورية يعني اقترابها كثيرًا من بلدة القنيطرة والحدود وهو ما يثير تخوفًا و قلقًا في تل أبيب.”

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