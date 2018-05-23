بالفيديو: شاهدوا جوازات سفر الدواعش الاجانب الفارين من الحجر الأسود

قال مراسل قناة العالم إن الجيش السوري عثر في أحد مقرات داعش على جوازات سفر لمسلحين أجانب كان يقاتلون إلى مع جماعة داعش الوهابية ضد قوات الجيش السوري وحلفاؤه في منطقة الحجر الأسود.

وعرض مراسلنا جواز سفر لمسلح اردني ويدعى باسل فوزي فارس سلمان كان يقاتل مع جماعة داعش الوهابية في منطقة الحجر الأسود ما يثبت تورط بعض القوى و الدول الداعمة للإرهاب في نقل الخبرات العسكرية عبر المسلحين الأجانب وإيصالها إلى منطقة الحجر الاسود التي كانت ضمن المخطط المرسوم من قبل بعض الدول الداعمة للجماعات المسلحة.

وأشار مراسلنا إلى أن داعش الوهابية والجماعات المسلحة كانت تهدف لربط جنوب العاصمة دمشق بالجنوب السوري في القنيطرة ودرعا ولكنها فشلت بعد أن استطاع الجيش السوري تشكيل قوس أمني في محيط العاصمة وتطهير الريف الجنوبي والجنوب الشرقي وفصل هذه الأحياء عن بعضها وبالتالي قطع طرق الإمداد لهذه الجماعات.

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