دمشق: شاب يقتل والده.. و قسم القصاع يلقي القبض عليه

حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر الأمس الاثنين 2018-5-21 تم إعلام قسم شرطة القصاع من قبل استعلامات مشفى دمشق باستقبال المشفى حالة إسعافية لشخص مفارقاً الحياة يدعى ( ي – أ ) عمره 80 سنة إثر طعنه بأداة حادة في صدره.

على الفور أمر رئيس قسم شرطة القصاع العقيد سامر بركات بتوجه دورية الى المشفى، ومن خلال التحري والسؤال تم التوصل لمعلومة بوجود خلاف بين المغدور وابنه المدعو ( أ – أ ) حيث تم إرسال دورية أخرى على الفور إلى مكان الجريمة في منطقة الدويلعه، وبنصب الكمين اللازم وبأقل من ساعتين بعد وقوع الجريمة تم إلقاء القبض على ابن المغدور.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل والده من خلال طعنه بسكين في صدره بتحريض من والدته المدعوة ( ح – ع ) وذلك بسبب خلافات مادية تتعلق بالميراث.

تم إحضار زوجة المغدور ومصادرة أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين مطبخ وسوف يتم العمل على تقديم القاتل و والدته إلى القضاء المختص عن طريق فرع الأمن الجنائي بدمشق لينالا جزائهما العادل.

المصدر: الشرطة

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