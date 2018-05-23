باحث فرنسي لمسلحي درعا: استسلموا ! لقد احضروا بولافا لنسفكم عن وجه الارض

قال الباحث الفرنسي هنري رابيكون في حديث مع لابريسان الفرنسية ان كل المؤشرات العسكرية تشير الى بدء معركة الجنوب السوري ذات الثقل الجيوبولتيكي المعقد والتي ستكون معركة حامية الوطيس للقضاء على ا لتنظيمات المتشددة في درعا والقنيطرة ومناطق الجنوب كافة وصولاً الى معابر الحدود.

وقال هنري ان ماحضر للمعركة يفوق كل توقع ولم تشهده المعارك في سوريا حتى هذه اللحظة . اضافة للطيران الحديث وقوات النخبة وجحافل المدرعات المتطورة ترابط امام السواحل السورية عدد من القطع الحربية البحرية والمدمرات المقاتلة التي تستطيع توجيه صورايخ عالية الدقة .. ونستطيع ان نقول اليوم ان البجر المتوسط لم يعد بحيرة الناتو الناعمة لقد حضر الروسي بقوة ومايشير الى هذا حضور الغواصة النووية “يوري دولغوروكي” والتي اجرت اختبار اطلاق صواريخ بولافا المتطورة بمدى 8 الاف كم وقدرة تدميرية مرعبة لذلك انصح المسلحين ان يستسلموا لان في ذلك اشارة كبيرة ان روسيا اتخذت القرار لنسفكم عن وجه الارض

ترجمة ثناء خضور ميدان الاخبار

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