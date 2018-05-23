في القنيطرة.. 250 ليرة لكل كيلو من الدبابير الحمر !

أعلنت مديرية زراعة القنيطرة عن رغبتها بالقيام بمكافحة الدبور الأحمر، حيث ستقدم لهذه الغاية تعويضات مادية كما نوه بذلك مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة.

وأكد الجمعة أن حملة المكافحة تأتي بناءً على قـرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم /641/ وق تاريخ 29/3/2006، مبيناً أنه سيتم منح 250 ليرة لقاء تقديم /1/كغ من الدبابير النافقة و 20 لقاء تقديم عش الدبور الواحد و 10 ليرات لقاء تقديم ملكة الدبور الواحدة، وأن آخر موعد لاستلام العينات نهاية شهر حزيران.

وتفاوتت ردود فعل الفلاحين بالقنيطرة حول إعلان مديرية الزراعة كون المكافآت غير مشجعة مطالبين بإعادة النظر بالتعويضات ورفعها على الأقل عشرة أضعاف حتى تشجعهم للعمل فيها كون القرار الذي استندت إليه المديرية قديم ويعود إلى عام ٢٠٠٦.

خالد خالد – الوطن

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