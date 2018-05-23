موظفة في مخبز مصياف الآلي تتعرض للضرب على يد رئيس إحدى الورديات

تعرضت موظّفة في مخبز مصياف الآلي إلى الضرب على يد رئيس إحدى الورديات، بعد ملاسنة كلامية بينها وبين مدير المخبز ومدير الوردية.

وقال مصدر من داخل المخبز لتلفزيون الخبر إن “إحدى الموظفات في مخبز مصياف الآلي تعرضت للضرب على يد مدير الوردية الذي كلّفها بعمل يصعب عليها القيام به، نتيجة لاصابتها بمرض “الديسك”.

وأوضح المصدر أن “الموظفة احتجت على العمل، وطالبت بإعفائها منه، لعدم قدرتها على القيام به، ما دفع مدير المخبز إلى سبها وشتمها ونعتها بألفاظ نابية، وتطور الموقف إلى أن قام رئيس الوردية بضربها”.

و أشار المصدر إلى أن “مدير المخبز الآلي حالياً موقوف لدى قسم الأمن الجنائي في مصياف، ورئيس الوردية متوارٍ عن الأنظار، بعد أن قامت الموظفة بتقدم طلب ادعاء على المدير ورئيس الوردية معاً”.

محمد الأسعد – تلفزيون الخبر

﻿