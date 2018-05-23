جمارك القلمون تغرم متورطين بـ تهريب المازوت بـ 32 مليون ليرة

ضبطت جمارك القلمون صهريجاً محملاً بكميات كبيرة بلغت 42 ألف ليتر من المازوت، قرب بلدة حفير «التحتا» -أوتسترداد التل، وذلك أثناء تفريع الكميات في غير الجهة المحددة له.

وأكد مدير جمارك دمشق -سامر سعد الدين لصحيفة تشرين تنظيم ضبط بهذه القضية تحت بند التصدير تهريباً، على اعتبار أنه تم تفريغ كميات المازوت في غير المقصد المحدد له، وقد سلمت الكميات إلى مستودعات عدرا مع إحالة الملف إلى المحكمة الجمركية للملاحقة مع اتخاذ التدابير الاحترازية بحقه من خلال الحجز الاحتياطي على أموال المخالف ومنعه من السفر، مشيراً إلى أن قيمة الكميات المضبوطة بلغت قرابة 8 ملايين وغرامتها حوالي 32 مليون ليرة، مشيراً إلى أن صاحب البضاعة أبدى استعداده للمصالحة ودفع الغرامة المستحقة عليه.

وشدد سعد الدين على استحالة التهاون مع مهربي مادة المازوت وخاصة في ظل صدور مرسوم تشريعي رقمه 42 للحد من ظاهرة تهريب هذه المادة المدعومة ومعاقبة من يقوم بهذا الفعل المخالف أو يشرع في تهريبها، حيث نص على عقوبات مشددة بغية تحقيق هذه الغاية من خلال الحبس مدة 6-12 سنة وبغرامة لا تقل عن 5-10 أمثال القيمة المهربة، كما عدّ أن التوجه بهذه المادة داخل البلد إلى غير المقصد المحدد له بحكم التهريب، وبناء على ذلك نظمت هذه القضية تحت مسمى التصدير تهريباً، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالف.

المصدر: داماس بوست

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