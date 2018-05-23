بسبب ازدياد أعداد “المعضوضين”.. الإدارة المحلية تكثف حملاتها ضد الكلاب الشاردة

أسراب الكلاب الشاردة تسرح وتمرح في الكثير من المناطق والمحافظات.

ضاحية قدسيا إحدى المناطق التي شكَّلت ظاهرة الكلاب الشاردة لهم هاجساً يومياً، بسبب أعدادها الكبيرة في تلك المنطقة وتعرض بعضهم لحالات عض من بعضها.

وإن كل الشكاوى لرئيس البلدية تنتهي بتقديم الأعذار.

وبعد تكرار الشكاوى وطرح الموضوع مرات ومرات جاء تأكيد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة على اتخاذ إجراءات لمكافحة الكلاب الشاردة والحد من خطرها بعد ازدياد أعداد الأشخاص المعضوضين وارتفاع التكلفة المادية لمعالجتهم، أصدرت الوزارة تعميماً للمحافظات أكدت فيه مضمون كتبها السابقة بخصوص تفعيل عمل فرق ومفارز مكافحة الكلاب الشاردة المشكلة في كل محافظة، ودعمهما بالكوادر والمواد والآليات اللازمة، وتكليف مديرية الزراعة وقيادة الشرطة في المحافظات بتقديم المؤازرة اللازمة لها والتنسيق مع مديرية الصحة ومراكز مكافحة داء الكلب المرتبطة بها للإعلام عن وجود وانتشار كلاب شاردة والإخبار عن موقع حوادث عض (تاريخ ومكان الحادثة والإجراءات المتخذة ومصير الكلب العاض بشكل خاص) مع ضرورة موافاة الوزارة بتقارير شهرية عن عمل هذه المفارز ضمن المحافظة والأعداد التي تمت مكافحتها وأماكن وجودها.

المصدر: تشرين

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