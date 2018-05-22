القائمة الكاملة للهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو

يعد نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0 هو أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل، وقد تمكن نظام التشغيل الذى تم إطلاقه فى العام الماضى من الاستحواذ على 5.7٪ من الحصة السوقية لأنظمة التشغيل، فيما يعمل مصنعى الهواتف الذكية على تحديث هواتفهم بنظام التشغيل أندرويد أوريو، إلا أن هذه العملية تتم ببطء شديد.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون فى شراء هاتف ذكى جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو، الحصول على أحد هذه الهواتف والتى يبلغ عددها 43 هاتفا، وهى تضم كلا من:

OnePlus 6

​ OnePlus 5

​ OnePlus 5T

OnePlus 3

OnePlus 3T

​ Nokia 1

​ Nokia 3

​ Nokia 5

Nokia 6

Nokia 6 (2018)

Nokia 7 Plus

​ Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

Sony Xperia XZ

​ Sony Xperia XZs

​ Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XA1

​ Sony Xperia XA1 Plus

​ Sony Xperia XA1 Urtla

Samsung Galaxy A7 (2017)

​ Samsung Galaxy A5 (2017)

​ Samsung Galaxy A3 (2017)

​ Samsung Galaxy S8

​ Samsung Galaxy S8+

​ Google Pixel 2

​ Google Pixel 2 XL

​ Google Pixel

​ Google Pixel XL

Nexus 5X

​ Huawei 6P

​ Honor V10

Honor 9 Lite

​ Honor 8 Pro

Honor 7X

Moto Z2 Play

Moto Z Play

​ Moto X4

​ HTC U11

HTC 10

Asus Zenfone 3 Deluxe

Infinix Note 4

​ Xiaomi Mi A1

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