القائمة الكاملة للهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو
القائمة الكاملة للهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو
يعد نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0 هو أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل، وقد تمكن نظام التشغيل الذى تم إطلاقه فى العام الماضى من الاستحواذ على 5.7٪ من الحصة السوقية لأنظمة التشغيل، فيما يعمل مصنعى الهواتف الذكية على تحديث هواتفهم بنظام التشغيل أندرويد أوريو، إلا أن هذه العملية تتم ببطء شديد.
ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون فى شراء هاتف ذكى جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو، الحصول على أحد هذه الهواتف والتى يبلغ عددها 43 هاتفا، وهى تضم كلا من:
OnePlus 6
OnePlus 5
OnePlus 5T
OnePlus 3
OnePlus 3T
Nokia 1
Nokia 3
Nokia 5
Nokia 6
Nokia 6 (2018)
Nokia 7 Plus
Nokia 8
Nokia 8 Sirocco
Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XA1
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Urtla
Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Google Pixel
Google Pixel XL
Nexus 5X
Huawei 6P
Honor V10
Honor 9 Lite
Honor 8 Pro
Honor 7X
Moto Z2 Play
Moto Z Play
Moto X4
HTC U11
HTC 10
Asus Zenfone 3 Deluxe
Infinix Note 4
Xiaomi Mi A1