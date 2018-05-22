اليكم ضغط الإطارات الأنسب كي لا تنفجر خلال فصل الصيف

يحتاج السائقون مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة خاصة أولئك الذين يخططون للسير مسافات طويلة بالسيارة إلى التحقق من أن ضغط الهواء في إطاراتهم صحيح.

فتتكاثر في الصيف حالات تعطل الإطارات وترتفع نسبة انفجار الإطار أو تمزقه ما قد يؤدي إلى انقلاب المركبة أو خروجها عن مسارها، وعند بلوغ درجات عالية تفشل معظم الإطارات بأداء عملها.

لذا يعدّ الحفاظ على ضغط هواء مناسب في الإطارات أمرًا مهمًا للغاية للحصول على أفضل أداء وتمديد عمر الدواليب… إذاً كيف تعرفون ضغط الهواء الصحيح لسيارتكم؟

لكل سيارة ضغط هواء محدد وبشكل عام يتم إدراج الضغط الموصى به على ملصق داخل باب السائق وإذا لم يكن هناك فتحققوا من دليل المالك.

وعموماً توصي معظم السيارات بـأن يكون الضغط بين الـ 32 إلى 35 رطل في البوصة بالإطارات، ومن الأفضل دائمًا فحص الدواليب عندما تكون باردة اذ إن الاحتكاك بين الإطارات والطريق يولد الحرارة مما يزيد بدوره من ضغط الهواء لذا يجب أن تكون السيارة متوقفة لبضع ساعات أو على الأقل لا يتم القيادة بقساوة قبل فحص الإطارات.

إشارة إلى أنه من المهم جداً أن لا تضخوا الهواء في إطاراتكم لحين الوصول إلى الحد الأقصى المكتوب اذ ان هذا الرقم هو ما يمكن أن يتحمله الإطار وليس الضغط الموصى به.

﻿