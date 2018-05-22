بالفيديو: فضيحة في “كان”.. تنورة عارضة مثيرة تسقط أرضًا وتكشف ملابسها الداخلية!

بالفيديو: فضيحة في “كان”.. تنورة عارضة مثيرة تسقط أرضًا وتكشف ملابسها الداخلية!

نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية فيديو يُظهر عارضة الأزياء الروسيّة يوليا ريباكوفا، وهي من اللواتي اشتهرنَ بالوزن الزائد، لدى تعرّضها لموقف محرج خلال حضورها في مهرجان “كان”.

وبدت يوليا في الفيديو مرتديةً تنورة حمراء، وعند مرورها أمام عدسات الكاميرات، داسَ رجل على تنورتها، ما أدّى الى سقوطها، وظهور ملابسها الداخليّة، فأقدم الرجل على مساعدتها بسرعة.

ولفتت الصحيفة الى أنّ عددًا من المتابعين اعتبروا أنّ الحادثة ليست عفويّة، وقد فعلتها يوليا لكي تُلفت الأنظار. فيما قال آخرون إنّ الرجل لم ينتبه أين وضع رجله لأنّ الفستان بلون السجادة الحمراء.

إشارةً إلى أنّ عارضة الأزياء الشقراء اشتهرت بأفعالها المثيرة للجدل.

(دايلي ميل – لبنان 24)

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