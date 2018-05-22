الكشف عن هدايا قادة العالم “الغريبة” لـ هاري وميغان بمناسبة الزفاف الملكي

تلقى الأمير هاري وميغان ماركل، العديد من الهدايا الغريبة والقيمة من قادة العالم، بمناسبة زفافهما.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية، أرسل رئيس الوزراء الأسترالي زوجين من دب الكوالا على اسم الأمير هاري وزوجته ميغان.

وأرسل رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، قبعتين صنعتا يدويا، واصفا هديته بأنها “أسترالية للغاية”، كما تبرعة الحكومة الأسترالية بعشرة ألاف دولار لمنظمة الألعاب الدولية الأسترالية المحدودة الخيرية.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أرسل للعروسين تشكيلة هدايا من علامة “إس تي ديبونت”

وأهدى الأمير سيزيو والأميرة مابيرينغ، من دولة ليسوتو الإفريقية، حقائب يطلق عليها Wonderbags، وهي حقائب محمولة غير كهربائية تستخدم للطبخ وتساعد في إنقاذ الأرواح عبر إفريقيا.

وقام رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بالتبرع بـ50 ألف دولار لجمعية Jumpstart الخيرية الكندية التي تهدف لإتاحة اللعب والرياضة للأطفال المحرومين، وهي واحدة من سبع جمعيات خيرية طالب الزوجين بالتبرع لهما كهدية زفاف.

وأعلنت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستتبرع لواحدة من الجمعيات الخيرية السبع.

ومن جانبها، أهدت الملكة إليزابيث، العروسين نزلا للصيد في مقاطعة ساندرينغهام.

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