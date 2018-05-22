لماذا حمل قريب ميغان ماركل غير المدعو لعرسها سكيناً؟

قالت السلطات البريطانية، الاثنين، إنها وجهت تحذيراً لابن أخي ميغان ماركل عقب دخوله لأحد الأندية في جنوب لندن بسكين، أثناء احتفاله بزواج عمته من الأمير البريطاني هاري.

وأوردت رويترز عن الشرطة قولها إنها تلقت بلاغا وانتقلت عناصرها إلى ناد في منطقة كينغستون-أون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما “أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي”.

وقالت الشرطة إن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما، فيما تخلى أحدهما طواعية عن مسحوق رذاذ ضار.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن هوية أحدهما، قائلة إنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخي ميغان غير الشقيق توماس ماركل. ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين.

ولم توجه ميغان التي حصلت على لقب دوقة ساسكس دعوة لدولي لحضور حفل عرسها.

وقد عقد عصر السبت الأمير هاري قرانه على الممثلة الأميركية ماركل، وتوافد الآلاف من المتفرجين منذ مساء الجمعة إلى مدينة وندسور لمشاهدة العروسين.

وقالت مسؤولة بالشرطة المحلية في بيان “في هذه الحالة أجرى الضباط دراسة متأنية للحالة، وجرى تسليم الأدوات طواعية، وزال الخطر، ولذلك تم إغلاق التحقيق (بالاكتفاء) بتوجيه التحذير”.

العربية .نت

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