كيف ردت روسيا على الطلب الأمريكي بسحب القوات الإيرانية من سوريا ؟

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عدم وجود أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سوريا.

وقال أوليانوف: “ما علاقة أمريكا بذلك، هي تقع ما وراء المحيط. ولا تملك أي أسس قانونية لطرح مطالب كهذه”.

هذا وطرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، في كلمة علنية تعتبر الأولى له بعد توليه منصب وزير الخارجية، قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، ومن ضمن هذه المطالب، سحب جميع القوات التي تخضع للقيادة الإيرانية من الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الثامن من أيار/مايو الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وجرى التوقيع على الاتفاق النووي بين “السداسية الدولية” كرعاة دوليين [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وبين إيران في تموز/يوليو 2015.

من جهة أخرى انتقد الرئيس الإيراني بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول عزم واشنطن على فرض عقوبات غير مسبوقة على طهران لحملها على تغيير سياستها.

وفي لقاء جمعه بعدد من الأساتذة والأطباء في طهران، قال روحاني: “الرجل الذي كان يوم أمس يعمل في مركز للتجسس، الآن تم تقديمه كوزير خارجية لأمريكا، ويريد أن يقرر مصير دول العالم.. من أنت حتى تخاطب إيران والعالم بهذه اللغة؟ لقد انتهى وقت التصريحات التي تطلقونها، إن الشعب الإيراني قد ملَّ لشد ما سمع هذه الترهات منكم ولم يهتم بها أبدا”.

وكالات

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