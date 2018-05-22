خريطة السيطرة لعام 2018 بعد نصف عام من الحرب السورية

خريطة السيطرة لعام 2018 بعد نصف عام من الحرب السورية

نصف عام من الحرب السورية انتج تغيرات مفصلية في خارطة السيطرة, انتهى على اثرها كل تواجد للمسلحين في البؤر الداخلية, وفي تفاصيل المعارك:

ريف إدلب الشرقي: انجز الجيش السوري تقدما واسعاً في ريف إدلب الشرقي المسيطر عليه من قبل تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة), حتى غرب السكة الحديدية حماه/حلب, متضمناً السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري.

السيطرة على الغوطة الشرقية: كان الانجاز الأبرز للجيش السوري مع انهاء التواجد الأخطر على أمن الدولة السورية والذي شكل تهديداً حقيقياً على العاصمة دمشق وطرقها الرئيسة, وشمل انهاء تواجد وترحيل تنظيمات جيش الإسلام وفيلق الرحمن.

السيطرة على القلمون الشرقي: وجاء استكمالاً لمعارك الغوطة الشرقية.

السيطرة على مثلث (الحولة, الرستن, تلبيسة): في ريف حمص الشمالي وبعض من ريف حماه الجنوبي.

جنوب دمشق: استكملت الدولة السورية السيطرة على منطقة جنوب دمشق بشكلين مختلفين, الأول كان سلمياً عن طريق اتفاق تسوية تضمن القسم الشرقي المتضمن بلدات (يلدا, ببيلا, بيت سحم) والذي كانت تحكمة بقايا تنظيمات الغوطة الشرقية وبعض الفصائل الصغيرة الأخرى, افضى الاتفاق إلى إخراج العناصر المسلحة الرافضة للتسوية باتجاه الشمال السوري.

أما الشكل الثاني فكان بعمل عسكري باتجاه القسم الغربي من قطاع جنوب دمشق الذي يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي, والمشتمل على الحجر الأسود ومخيم اليرموك والقدم والاجزاء الجنوبية من التضامن والذي انتهى بالسيطرة على كامل القطاع بتاريخ 21-05-2018.

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