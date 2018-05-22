وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا

طالبت وزيرة دنماركية، معروفة بمواقفها المعادية للهجرة، المسلمين بأخذ إجازات من العمل خلال فترة الصوم في شهر رمضان.

واعتبرت الوزيرة إنغر ستويبرغ، العضو في الحزب الليبرالي، اليوم الاثنين، أن الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل “خطرا علينا جميعا”.

وفي مقال لها في صحيفة “بي تي” كتبت ستويبرغ: “أدعو المسلمين إلى أخذ إجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي”.

وتابعت: “أتساءل ما إذا كان فرض ديني كركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في عام 2018”.

وكتبت الوزيرة في مقالها أنها تخشى من أن يؤثر الصوم على “السلامة والإنتاجية”، وضربت مثالا على ذلك حالة سائق حافلة “لم يأكل أو يشرب منذ أكثر من 10 ساعات”.

وقالت ستويبرغ “قد يشكل ذلك خطرا علينا جميعا”.

وكانت الوزيرة أثارت العام الماضي جدلا بنشرها على “فيسبوك” صورة لها مبتسمة وهي تحمل قطعة حلوى احتفالا بالتدبير رقم 50 لتشديد قوانين الهجرة.

ودخل أحد أشد تلك التدابير حيز التنفيذ في 2016، ما يسمح للشرطة بضبط المقتنيات الثمينة للمهاجرين، باستثناء خواتم الزواج والخطوبة بعد موجة إدانات دولية وتشبيه التدابير بممارسات ألمانيا النازية.

وفي 2015 أثارت ستويبرغ موجة انتقادات عبر نشرها مجموعة من الإعلانات في صحف لبنانية حذرت فيها المهاجرين المحتملين من صعوبة الحصول على لجوء في الدنمارك.

وشددت الدانمارك خلال 15 سنة سياساتها المتعلقة بالهجرة، بفرض تعلم المهاجرين عادات البلاد ولغتها لضمان تكيّفهم مع سوق العمل.

المصدر: أ ف ب

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