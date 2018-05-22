زكاة الفطر و فدية الصوم هي 400 ل.س بالحسكة

حددت دار الفتوى في محافظة الحسكة مقدار زكاة الفطر و فدية الصوم للعام الحالي 2018 م ، في جميع أنحاء محافظة الحسكة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المفتي في دار الإفتاء بالحسكة، فقط تم تحديد صدقة الفطر عن كل شخص بـ 400 ليرة سورية وذلك بناءاً على الظروف الاقتصادية للمحافظة.

وقال مفتي محافظة الحسكة الدكتور عبدالحميد الكندح لتلفزيون الخبر أن “تحديد زكاة الفطر ( الصوم ) و الفدية و الكفارة هي من السنة الشريفة وهي واجبة على كل مسلم سوء كان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير ويجب أن تؤدى قبل خروج الناس من صلاة العيد ”

وأضاف المفتي الكندح “زكاة الفطر لهذا العام بمحافظة الحسكة هي 400 ل.س و فدية الصوم للذين لا يستطيعون الصيام من عليه مرض أو كبر سن 400 ل.س ”

وأشار المفتي الكندح إلى أن “قيمة كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بخمسة آلاف ليرة تقريبًا، باعتبار أن الوجبة الواحدة تكلف 250 ليرة سورية “.

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