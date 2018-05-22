خلال رمضان.. حملة لمكافحة التسول تضبط 30 أسرة

بينت رئيسة فريق رصد حالات التشرد والتسول في وزارة الشؤون فداء دقوري , أن الوزارة نظمت حملة لمكافحة التشرد والتسول في رمضان ، مشيرة الى الحملة شملت مختلف المناطق والأحياء في دمشق، تم خلالها إحالة 30 متسولاً من الأطفال وأسرهم إلى المركز في الكسوة.

وأوضحت دقوري أن هناك حالات لأطفال صغار يتسولون وحدهم من دون وجود أسرهم تمت إحالتهم إلى مركز رعاية الأحداث , لافتة إلى أنه يصل عدد حالات التسول الموجودة في المركز إلى 40 حالة أخلي سبيل بعض الحالات منها , التي كانت موجودة سابقاً من قِبَل القضاء.

كما يتم التشبيك مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات لضبط هذه الحالات التي تنتشر بكثرة في شهر رمضان ما يدل على أن هذه الظاهرة باتت مهنة أكثر منها حاجة وكل حالة من حالات التشرد والتسول لا تلقى رضا فريق الرصد يتم التعاون مع وزارة الداخلية وفريق مكافحة التسول لتحويلهم إلى القضاء وإجراء اللازم ، حيث تكثر خلال شهر رمضان الفضيل حالات التسول التي باتت تنتشر في معظم شوارع دمشق وغالباً ما نجد أطفالاً مع أسرهم يفترشون مركز المدينة أو ينتشرون على إشارات المرور يستجدون المساعدة.

المصدر: البعث

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