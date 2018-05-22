على كل مدير في دير الزور التواجد على رأس عمله خلال 15 يوماً أو يعتبر بحكم المستقيل

على كل مدير في دير الزور التواجد على رأس عمله خلال 15 يوماً أو يعتبر بحكم المستقيل

وجه مجلس الوزراء السوري بضرورة “تواجد كل مدير من مديري دير الزور على رأس عمله خلال 15 يوماً، أو يعتبر بحكم المستقيل”.

وقرر المجلس “تقييم كافة المدراء العامين والفرعيين في دير الزور، بالإضافة لتقييم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة و السياحة في المحافظة لجهة الالتزام بتنفيذ خطة عمل كل غرفة من خلال التواجد على ارض الواقع”.

وأقر المجلس أيضاً، في جلسته الأخيرة، “خطة عمل على المستويين الخدمي والاقتصادي لكافة المناطق المحررة مؤخراً في ريفي حمص وحماة وريف دمشق، تتضمن إعادة كافة الخدمات والبنى التحتية وتفعيل كافة مؤسسات الدولة”.

وكلف المجلس وزارة النقل “بالتوسع بمشاريع السكك الحديدية والاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لمشاريع البنى التحتية في النقل وإيلاء البنية الادارية والتدريبية والتشريعات”.

كما ناقش المجلس مشروع قانون “نقل تبعية مشروع إسكان أسر الشهداء الخاضع لإشراف المؤسسة الاجتماعية العسكرية الى مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع”، حيث تمت الموافقة على رفع القانون إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

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