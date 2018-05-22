أضعف عشر جيوش حول العالم

غالباً ما نسمع عن أقوى الجيوش حول العالم لكننا لم نسمع يوماً عن الجيوش الأضعف عالمياً من حيث القدرة العسكرية، تم تصنيف عشر دول كأضعف الدول عسكرياً تعرف عليهم:

تنزانيا: تعتبر هذه الدولة الأضعف عسكرياً في العالم حيث أن جيشها لا يمتلك سوى 30 دبابة و350 مدرعة و32 طائرة بحسب احصائيات موقع “جلوبال فاير باور”.

مدغشقر: تأتي بالمرتبة الثانية بعد تنزانيا حيث أن قواتها العسكرية تضم 12 دبابة و103 عربات مدرعة و20 طائرة.

موزمبيق: تحتل الموزمبيق المرتبة الثالثة من حيث الضعف العسكري حيث أن جيشها يتكون من 96 دبابة و335 مدرعة و4 طائرات بالإضافة لـ 8 قوارب دفاعية.

ليتوانيا: لا تمتلك هذه الدولة أي دبابة لكنها تمتلك 612 مدرعة و10 طائرات و12 قارباً بحرياً وبذلك تحتل المرتبة الرابعة بعد الموزمبيق.

أوروجواي: تتكون قواتها العسكري من 79 دبابة و474 مدرعة و60 طائرة.

بنما: لا تمتلك هذه الدولة على أية دبابة أيضاً ولكن لديها 100 مدرعة و20 طائرة إلى جانب 20 قارب بحري.

الكاميرون: وهي الدولة الثالثة التي لا تمتلك أي دبابة لكنها تمتلك 100 مدرعة و30 طائرة بالإضافة إلى 30 قارب مدفعي.

كوستاريكا: من الغريب وجود دولة بدون قوات مسلحة فجيش كوستاريكا هو عبارة عن مجموعة من الأثرياء الغريبين الذين يزورونها لتعلم اليوجا! لذلك تعد كوستاريكا في أسفل قاع هذه القائمة.

الفلبين: من المعروف أن هذه الدولة محاطة بالمخاطر تتجلى هذه المخاطر بقيام القوات الصينية العسكرية بإنشاء جزر اصطناعية على حدود الفلبين المائية في بحر الصين الجنوبي ولكن القوات البحرية والجوية التابعة للفلبين قد تجاوز عمرها الـ 60 عاماً مما يجعلها عاجزة عن الدفاع عن حدودها البحرية.

منغوليا: موقعها الجغرافي بين دولتي الصين وروسيا تسبب بتراجع قواتها العسكرية فهي لا تمتلك أسطول بحري أو جوي وذلك لأنه من المستحيل هزيمة أي من هاتين القوتين العظيمتين، كما أن أرضها قد تتحول لتمثل ساحة للقتال إذا ما اندلعت الحرب بين روسيا والصين.

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