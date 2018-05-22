افتتاح أتوتستراد حمص حماه رسمياً و طريق حمص مصياف في الخدمة خلال أيام

قال مدير الخدمات الفنية بحمص أمين عيسى لتلفزيون الخبر أن “مديرية الخدمات الفنية أعادت افتتاح أوتستراد حمص – حماه أمام حركة العبور بعد ازالة كافة العوائق والانقاض والسواتر والسيارات المحروقة عنه”.

وأوضح عيسى أن “المرحلة الثانية التي ستقوم بها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حيث تحتاج لـ 3 مقاطع للمعالجة الفنية من قبل المؤسسة، ويقع أحد هذه المقاطع قبل تلبيسة ومقطعين بين الرستن وتلبيسة”.

وبين عيسى أن “الأوتستراد تم وضعه في الخدمة بعد رفع الأنقاض ولا يحتاج إلى عمل كبير”.

ونوه مدير الخدمات إلى “وجود تخريب في الطريق المتفرع باتجاه الرستن من جهة الشمال حيث نقوم بتأمين مدخل لمدينة الرستن كبديل عن المدخل الذي تم تخريبه”.

وأشار عيسى إلى أن “المنصف تعرض للسرقة والتخريب من قبل المسلحين أيضاً حيث تمت سرقة جزء من المنصف البيتوني لبناء سواتر وتحصينات خاصة بهم، ويتم الآن العمل على اعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل الأحداث”.

أما بالنسبة لطريق حمص – مصياف، فأوضح مدير الخدمات أن “الطريق سيتم افتتاحه خلال أيام بعد الانتهاء من اصلاح المقطع المقابل لبلدة تلدو كما تمت عملية ازالة كافة العوائق”.

يذكر أن طريق حمص – حماة و حمص – مصياف كان توقف عن العمل منذ نحو سبع سنوات بسبب سيطرة الفصائل المتشددة على ريف حمص الشمالي والشمالي الغربي.

وهذا الأمر أجبر المواطنين على اتخاذ طرقات بديلة كطريق سلمية وطريق القبو –شنية – مريمين.

محمد علي الضاهر – حمص- تلفزيون الخبر