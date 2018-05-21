جريمة مروعة بمسجد تهز الجزائر

عثر فجر الاثنين على جثتي شخصين مذبوحين داخل مسجد ببلدية وادي السبع بولاية سيدي بلعباس، غرب الجزائر، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن عناصر الدرك الوطني لوادي السبع تنقلت إلى مسجد “خالد بن الوليد” حيث وجدوا الشخصين المذبوحين، مشيرا إلى أن عملية المعاينة تمت قبل صلاة الفجر بقليل.

وقال المصدر إن الأمر يتعلق بمؤذن المسجد ومواطن من منطقة وادي السبع.

وفتحت مصالح الدرك الوطني الجزائري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المتورطين في هذه القضية.

المصدر: صحيفة “الخبر” الجزائرية

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