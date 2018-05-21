وصفة طبيعية من ألمانيا تفتح الشرايين وتنظفها

الزنجبيل والثوم هما من أهم الأغذية الطبيعية التي تقوي جهاز مناعتك. إذا جمعناهما معاً، لهما فعالية سحرية على تصلب الشرايين، لأنهما ينظفانها بشكل فعال، ويساعدان على تخفيض الدهون في الدم، وعلى شفاء الالتهابات، كما على تنظيف الكبد.

الوصفة الطبيعية التي سنذكرها فيما يلي، تأتي من الطب الشعبي الألماني القديم. وهي مجربة بنجاح على مدى قرون.

المكونات :

3 إلى 4 سنتم من جذور الزنجبيل

4 ليمونات حامض

4 فصوص ثوم

8 إلى 9 أكواب من الماء ( 2 ليتر )

ملعقة إلى ملعقتين من العسل العضوي

التحضير :

1- اغسلوا الحامض والزنجبيل. قشروا الثوم، ولكن لا تقشروا الزنجبيل. قطعوهما إلى قطع صغيرة.

2- ضعوا الحامض والثوم والزنجبيل في خلاط ( mixer ) واخفقوا حتى يصبح المزيج متجانساً.

3- اسكبوا المزيج في الماء، ثم سخنوه. حركوه وهو يغلي. عندما يستوي، أبعدوا الوعاء عن النار.

4- غطوا الوعاء، ثم اتركوه يبرد. اسكبوا المزيج في إبريق زجاجي، ثم أضيفوا إليه العسل.

5- اشربوا كل يوم، ولمدة 3 أسابيع، كوباً من الماء ( 250 ملل )، قبل أن تتناولوا الطعام بساعتين على الأقل.

6- يمكنكم أن تتوقفوا لمدة أسبوع، ثم تعاودوا تناول الوصفة.

احتفظوا بالمستحضر في البراد ( الثلاجة ).

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