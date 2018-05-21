لهذه الأسباب.. تناولوا اللبن قبل الطعام!

خلص باحثون من جامعة ويسكونسن- ماديسون إلى أن وجبة اللبن تساعد على التخلص من الالتهاب الناتج عن الدهون المشبعة.

وطلب الباحثون من 60 امرأة تناول 350 غراما (12 أونصة) من اللبن قليل الدسم قبل الوجبات كل يوم حيث ترتبط الالتهابات المزمنة في الأمعاء بالسمنة، ومتلازمة الأيض، وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور براد بولينغ: “لقد رأينا تأثيرا فوريا استمر لمدة تسعة أسابيع”، ويضيف الدكتور أن اللبن الرائب، هو أكثر منتجات الألبان الواعدة لمكافحة الالتهابات الخطيرة.

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