التقلبات الجوية تعود إلى سوريا بداية الأسبوع المقبل

تعود التقلبات الجوية إلى معظم مناطق سوريا، ويطرأ بعض التغييرات على درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

وذكر موقع “هوى الشام” المتخصص بالأحوال الجوية أن “التقلبات الجوية تعود مع انخفاض أكبر على درجات الحرارة في بداية الأسبوع القادم”.

وبحسب الموقع “تبقى الأجواء مستقرة خلال الأسبوع الحالي في جميع المناطق و المحافظات السورية، أجواء حارّة بالمجمل وتصبح لطيفة ليلاً، مع هبات رياح تنشط ساعات العصر و المساء خصوصاً بدمشق والمناطق الجنوبية و الساحلية”.

وتأثرت البلاد خلال اليومين الماضيين بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

وجاء ارتفاع درجات الحرارة، بعد المنخفض الذي شهدته بعض المحافظات السورية بغير وقته في شهر نيسان الماضي، ما سبب فيضانات في بعض المناطق ومنها دمشق وطرطوس وبانياس ومناطق من الحسكة.

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