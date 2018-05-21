بيان هام للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة

بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة، أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل وتم القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم، وهذا مايتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق.

تأتي أهمية هذا الإنجاز من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية وإثبات قدرة جيشنا الباسل على الحسم الناجز في مواجهة الإرهاب الممنهج والمدعوم من قوى إقليمية ودولية، إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملاً والقضاء على مصادر التهديد التي كانت تواجه ملايين السكان، وتحاول تعطيل دورة الحياة الطبيعية، فضلا عن تهيئة البيئة المطلوبة لضمان القضاء على ما تبقى من إرهاب مسلح أينما وجد على الجغرافيا السورية.

إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن اليوم أن دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن جيشنا الباسل اليوم أكثر قوة وأشد بأساً وتصميما على مطاردة ما تبقى من فلول الإرهاب وسحق تجمعاته أينما وجدت على امتداد تراب الوطن، وسيبقى الجيش العربي السوري عنوان الرجولة والبطولة والوطنية، ولن تتوقف عجلة الحسم الميداني حتى يتم تطهير كل التراب السوري من رجس الإرهاب بغض النظر عن المحاولات اليائسة التي يلجأ إليها رعاته وداعموه لإطالة أمده، فالقضاء التام على الإرهاب قرار سوري صرف لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات.

دمشق في 21/5/2018م.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

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