مبروك للسوريين: لأول مرة منذ 7 سنوات.. انتهاء العمليات العسكرية بدمشق و ريفها

نجح الجيش السوري في السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق من تنظيم “داعش” الإرهابي, و أعلن رسمياً، انتهاء العمليات العسكرية في دمشق ومحيطها، لأول مرة منذ سبع سنوات لتبدأ المنطقة بمرحلة إعادة إعمار شامل , بعد سيطرته على مخيم اليرموك أيضا في وقت سابق.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فقد “فرضت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها الكاملة على منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق”.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش العربي السوري استأنفت في وقت سابق اليوم عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، وذلك بعد إخراج الأطفال والنساء والشيوخ خلال فترة الوقف المؤقت لإطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس لأسباب إنسانية.

وذكرت الوكالة أن عمليات الجيش استؤنفت بتنفيذ سلاح الجو عدة غارات ضد مواقع وتحصينات الإرهابيين ضمن الجيب المتبقي لهم داخل الحجر الأسود وسط انهيار متسارع في صفوف الإرهابيين، مبينة أن وحدات المشاة نفذت عمليات اقتحام ضمن كتل الأبنية وأزقة الشوارع الضيقة التي شكلت ملاذا أخيرا للإرهابيين في الحجر الأسود.

وقال مصدر عسكري أنه لن يكون هناك أي تهديد للعاصمة دمشق من قبل الإرهابيين الذين كانو ينتشرون في محيط العاصمة دمشق .

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