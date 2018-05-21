الجيش السوري يبسط سيطرته على مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق

أكد مصدر أمني، أن الجيش السوري بسط سيطرته على مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، بعد قتالا عنيفا مع مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “الجيش السوري حرر مخيم اليرموك جنوب دمشق، ورفع العلم السوري عليه”.

وأضاف أن “الأيام الماضية شهدت قتالا عنيفا بين الجيش السوري والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه، ومسلحي تنظيم داعش”.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا، أعلن يوم الاثنين 7مايو/أيار، في بيان، مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك.

يذكر أنه سبق وتحولت هذه المنطقة على مدى 6 أعوام الماضية إلى ملاذ للعناصر التابعة لتنظيم “داعش الإرهابي”، والتي قدمت إليها بعد هزائمها في مختلف أنحاء سوريا. وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماما من العصابات المسلحة.

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