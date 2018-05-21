الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية

انخفضت الليرة التركية اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي أمام الدولار الذي تجاوز 4.55 ليرة، متأثرة بارتفاع العملة الأمريكية ومخاوف بشأن قدرة البنك المركزي التركي على كبح معدل التضخم.

وخسرت الليرة نحو 16.5% منذ بداية العام، ما يجعلها واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. وتأثرت العملة التركية سلبا جراء مخاوف تتعلق بتأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وبلغت العملة التركية 4.5480 ليرة للدولار بحلول الساعة الـ 06:28 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست مستوى منخفضا جديدا عند 4.5693 ليرة.

ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ إجراء مبكر ورفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه التالي المقرر في الـ7 من يونيو.

المصدر: “رويترز”

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