التحالف “الأمريكي” ينفي توجيه ضربات إلى سوريا من أراضي العراق الغربية

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” قيامه بتوجيه ضربات جوية إلى سوريا من مناطق العراق الغربية.

وقال العميد جيمس غلين، من قوات التحالف، لوكالة “نوفوستي” الروسية: “لم توجه قوات التحالف أي ضربات من غرب العراق”.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد وجه التحالف الدولي، مطلع الشهر الجاري، ضربات جوية إلى مواقع لتنظيم “داعش” في سوريا انطلاقا من قاعدة عسكرية تقع في مدينة الأنبار العراقية.

واعترف التحالف بأن 883 مدنيا راحوا ضحية غاراته الجوية في سوريا والعراق منذ العام 2014، عندما بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، علما أن طيران التحالف في سوريا يؤدي مهامه من دون موافقة دمشق.

المصدر: نوفوستي

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