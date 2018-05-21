أجنحة الشام تفتح خطاً باتجاه موسكو

أعلنت ” أجنحة الشام للطيران ” أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها المباشرة من “مطار دمشق الدولي” إلى مطار موسكو في جمهورية روسيا الاتحادية اعتباراً من حزيران المقبل، بعد أن حصلت على الموافقات المطلوبة.

وأشار المدير التجاري للشركة نزار سليمان لـ”الاقتصادي”، إلى أن افتتاح الخط الجديد يأتي مع تطور العلاقات الاقتصادية بين سورية وروسيا، وفي إطار سياسة الشركة لزيادة المحطات التي تصل إليها حسب ما تحصل عليه من موافقات من الدول التي تسعى للوصول إليها.

وأعادت الشركة منذ فترة إطلاق رحلاتها إلى أربيل العراقية، بعد توقف نتيجة للأوضاع التي كانت موجودة هناك، مع استمرار تسيير الرحلات إلى بغداد والبصرة.

وتسيّر الشركة رحلات منتظمة إلى كل من بغداد والبصرة وإربيل وبيروت والكويت والدوحة ودبي واسطنبول وطهران ويرفان، فضلاً عن رحلات داخلية إلى القامشلي، وتمتلك الشركة 3 طائرات إيرباص بسعات 320 راكباً.

وتعتبر “أجنحة الشام” أول شركة طيران للقطاع الخاص في سورية، تأسست في 2007، وانطلقت أول رحلاتها خلال العام ذاته إلى مصر، وتتخذ من “مطار دمشق الدولي” مقراً لها ومركزاً لعملياتها.

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