شركة روسية تؤهل قرية المنارة السياحية بطرطوس بكلفة 90 مليون دولار

عن التعاون مع الجانب الروسي في مجال الاستثمار السياحي أشار وزير السياحة بشر يازجي إلى مشروع إعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس من الشركة الروسية STG. LOGISITC، مبيناً بأن العقد مدته 25 سنة بكلفة تقديرية تتجاوز 90 مليون دولار، وبمبلغ يدفع خلال مدة الاستثمار لا يقل عن 500 ألف دولار، إضافة إلى أن المنشآت كافة بعد انتهاء فترة الاستثمار ستعود إلى المالك وهي القيادة القطرية.

وبين يازجي أن المشروع يتضمن فندقين احدهما من سوية 5 نجوم ومبنى تجارياً وقاعات للمؤتمرات وأنشطة بحرية رياضية وسياحية إضافة إلى المطاعم.

وقال وزير السياحة: يعتبر المستثمرون الروس في كل المنطقة من المستثمرين الجادين، وسيكون للمشروع اثر في تشجيع عودة الاستثمار السياحي الروسي في سورية وللتعاون الاستثماري السياحي بين البلدين.

وعن شكاوى خريجي كلية السياحة وصلت لـ«الوطن» حول عدم التزام الوزارة بتوظيفهم كشف يازجي عن تحضير الوزارة لمسابقة لتوظيف المتميزين من الخريجين، وذلك بعد أن تم حصر الملاكات الفعلية، مضيفاً: نحن أبعد ما نكون عن البطالة المقنعة وسيتم التوظيف وفق الاحتياج الفعلي للوزارة في المحافظات والإدارة المركزية.

وبيّن يازجي أن كل ما تم في المسابقة السابقة وما يتم التجهيز له كان مبادرة من وزارة السياحة، موضحاً بأنه ليس هناك أي شي يلزم الوزارة بتوظيف الخريجين، وإن الوزارة أول من بادر في 2016- 2017 بطرح الموضوع في مجلس الوزراء ولجنة التنمية البشرية منوهاً بوجود طلب كبير على خريجي كلية السياحة وإن الإجراء الصحيح هو تأمين فرص عمل بشكل عام وليس من خلال الوظيفة فقط.

وأكد يازجي أن الإجراء الأهم لخريجي الكلية بدلاً من الاعتماد على الوظيفة هو تأمين احتياجات المنشآت السياحية الخريجين كمديرين أو رؤساء أقسام ومن خلال تأسيسهم لمشاريعهم الخاصة، مضيفاً: كل طالب خريج هو نواة لمشروع سياحي خاص ونعمل على تأمين تمويل لهم للبدء بمشاريعهم الخاصة كمكاتب سياحة تعتمد الأساليب العلمية والتكنولوجية في وحداتهم الإدارية، أو من خلال افتتاح منشآتهم السياحية الخاصة بهم.

الوطن

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