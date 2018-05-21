اقتراحات لاستثمار الإنترنت في وقت فراغك!

يتميز الشهر الفضيل بسرعة انقضاء أيامه فيحل كضيف خفيف على القلوب والنفوس، وغالبا ما يصبح الدوام الدراسي أو دوام العمل أقصر من المعتاد، ويضيع الوقت في تصفح منصات التواصل الاجتماعي التي تخرج منها بخفي حنين، لذلك إليك بعض الإرشادات لاستثمار وقت فراغك على الإنترنت في رمضان:

1- Goodreads : “غودريدز” أو القراءات الجيدة، هي شبكة اجتماعية تهتم بالكتب وبتوصيات وآراء المستخدمين حول الكتب والمؤلفين، أسس الموقع في عام 2006 من جهد المبرمج الأميركي أوتيس تشاندلر. يمكنك إعطاء توصيات حول الكتب التي قمت بقراءتها، أو الاستمتاع بقراءة توصيات الآخرين حول الكتب التي تثير فضولك.

2- ترك مراجعة على مشترياتك في مواقع التسوق : إذا كنت من الأشخاص الذين يتسوقون أونلاين، يمكنك مساعدة الآخرين بترك التعليقات على المنتجات، وبذلك تساعد عدداً كبيراً من المتسوقين في اتخاذ القرار فيما إذا كانوا سينفقون أموالهم أم لا.

3- مواقع fiverr وخمسات ومستقل : هذه المنصات الثلاث من أشهر منصات العمل الحر المستقل، يمكنك إضافة معلومات شخصية عنك بالإضافة إلى ما تجيده من أعمال، وكذا مهاراتك، سواء الكتابة الحصرية أو الترجمة وغيرها من الأعمال الأخرى وعرضها على المستخدمين، إذا كنت جيدا بما يكفي وأحسنت عرض مهاراتك، ستكسب النقود بالعملة الصعبة.

4- موقع Coursera : كورسيرا هي شركة توفر مسافات هائلة مفتوحة أنشأها مدرسون من جامعة ستانفورد، تعمل كورسيرا مع جامعات عالمية على طرح مساقاتها التعليمية عبر واجهة كورسيرا لإدارة النظم التعليمية. تتوفر على المنصة التعليمية العديد والعديد من الدورات التدريبية المجانية في مختلف المجالات، وبالتأكيد ستثير فضولك إحداها.

5- الترجمة على منصة youtube : يمكنك ممارسة مهاراتك في الترجمة على يوتيوب، وهو ما سيعزز من معلوماتك لمشاهدة العديد من مقاطع الفيديو في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التدريب على مهارة الترجمة.

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