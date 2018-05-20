هل تعرف لماذا يتم طلاء جذوع الأشجار باللون الأبيض ؟

يراودنا دائما سؤال حول أسباب طلاء الجزء السفلي من الاشجار وجذورها باللون الابيض، حيث انها تعتبر من الأمور الملفتة جداً لنا دون أن نعرف الهدف من ذلك. فما الذي يدفع لمثل هذا الشيء؟ هل الهدف مثلاً إعطاء لفتة جمالية للشجرة؟!

أسباب طلاء الأشجار باللون الأبيض:

تحتاج الأشجار الصغيرة عناية خاصة حتى تصبح قوية ومحصنة من الآفات والأمراض. هذا الطلاء يخدم عدة أغراض، فهو بمثابة درع واقٍ للأشجار من كافة أشكال التلف، حيث يمنع تصدع وانشقاق اللحاء، والذي إن حصل له تلف، فيكون ذلك مقدمة لأمراض تصيب الشجرة، وتصبح عرضة للفطريات، والحشرات، لذلك فهو يتصدى لتفشي الحشرات الضارة خاصة الحشرة الثاقبة.

وللحصول على أفضل نتيجة يجب اختيار نوع الطلاء بعناية، فيُنصح بالطلاء المطاطي المستند للماء. هذا الطلاء فعال، كما أنه يمنع الأضرار التي قد تلحق بالأنسجة النباتية، خاصة اللحاء، عند التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط.

وقد وجدت دراسة لجامعة كورنيل أن الطبقة القوية من الطلاء تحمي الشجرة من الحشرات الثاقبة. ويجب الحرص على عدم استخدام الطلاء الزيتي الذين لن يسمح للشجرة بالتنفس، كما يجب عدم وضع الكثير من المواد المضافة للطلاء لأنه قد يؤذيها، وكذلك عدم استخدام الألوان القاتمة لأنها تمتص الحرارة وتسبب الحروق. ومن فوائد الطلاء أيضًا أنه يحمي الشجرة من القوارض أو الحيوانات التي تتغذى عليها وتتلفها، لذلك يُنصح بإضافة مضاد للقوارض مع مزيج الطلاء.

الطلاء الأبيض للشجرة طريقة سهلة وغير سامة لحمايتها من العديد من المشاكل، فالعملية بسيطة وغير مكلفة، ولا تحتاج إلى أن تقوم بها سوى مرة واحدة سنويًا، خاصة في المناطق المناخية القاسية.

المصدر : وكالات

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