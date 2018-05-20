كان يحفر فتدفق “النفط” من حديقة منزله!

كان يحفر فتدفق “النفط” من حديقة منزله!

تفاجأ مواطن سعودي صاحب مزرعة في بلدة “طابة” الواقعة شرق حائل، بتحول الماء من بئره إلى مادة تشبه النفط، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

ووثق صاحب المزرعة، حمد الموكاء، هذه الظاهرة في مقطع فيديو قصير، يُظهر “تحول ماء البئر الارتوازية بمزرعته نحو اللون الأسود”.

وأوضح الموكاء على حسابه في تويتر أنه قام بتنظيف بئر مزرعته، وتفاجأ بتحول الماء إلى لون أسود برائحة كريهة.

من جهتها، لفتت “عكاظ” إلى أنّ قرية طابا تقع على فوهة بركان خامد، مشيرة إلى أن أقصى عمق لفوهة البركان يبلغ 90 مترا، فيما يبلغ قطرها نحو كيلومترين.

(روسيا اليوم)

﻿