حسب برجه.. تعلّمي كيف تجذبين الرجل وتوقعينه في شباكك!

تختلف طرق جذب الشريك وفقاً لبرجه، فإذا تعرّفت إليها تختصر عليك الطريق والوقت. فإلى أي برج ينتمي شريكك؟

برج الحمل: كوني حذرة عند تعاملك مع الحمل وامنحيه وقته للتفكير. يتميّز مولود الحمل بأنّه محب للحياة، ويريد دائماً أن تكون الكلمة الأخيرة له.

برج الثور: يفضّل مولود برج الثور العلاقات العاطفية المستقرة المنتهية بالزواج، وهو غير متقلب، فإذا أحب كان صادقاً، لكنه غيور لا يحب المرأة المتحررة. عاطفي، رومانسي، ومعدته هي أقرب الطرق إلى قلبه!

برج الجوزاء: لا تتسرّعي في الحكم عليه. لا يبحث مولود الجوزاء عن الاستقرار والثبات، عليك أن تكوني مثله تحبين السفر والناس بعيداً عن الملل فهو دائم البحث عن اهتمامات أخرى تثير فضوله.

برج السرطان: تتأثّر تصرفاته مباشرة بأحوال القمر وأشكاله، عليك أن تتعودي باستمرار على هذه المزاجية المتقلّبة كي تستطيعي فهمه.

برج الأسد: “الأنا” عنده كبيرة، عليك أن تتركي له زمام المبادرة واتخاذ القرارات ببدء العلاقة.

برج العذراء: ليس مولود العذراء رومانسياً، وتفكيره العملي يحتم عليه بعض التحفظات. برج الميزان: في أعماقه لا يهتم بشؤونك، ولكن يبدي اهتمامه بالأمور التي تهمك ليحصل على حبك.

برج العقرب: قد حبه يصل إلى حد التطرف، يميل للعلاقات الحارّة ولا يحب العلاقات الباردة والباهتة والمتينة، إنه متعصب في العلاقات الغرامية. برج القوس: على المرأة التي تريد الاحتفاظ بقلبه أن تكون دائماً على استعداد لحزم الحقائب وللسفر والرحيل معه الى أبعد الحدود.

برج الجدي: يتمسك مولود الجدي بالقيم التقليدية التي تحدّد دور كل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية.

برج الدلو: صادق، لا يتحمّل المرأة الغيورة أو التي تحاول امتلاكه.

برج الحوت: عليك أن تؤمني بأحلامه لتقتربي من قلبه، وما يزعجه باستمرار هو من ينصحه بوجود التصرّف بنضج.

(نصف الدنيا)

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