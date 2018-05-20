ترامب يرتكب خطأ قد لا تغفره ميلانيا !

ترامب يرتكب خطأ قد لا تغفره ميلانيا !

ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ في كتابة اسم زوجته ميلانيا، في تغريدة له على “تويتر”، بمناسبة خروجها من المستشفى.

وغرد ترامب مرحبا بزوجته بعد إجرائها عملية في الكلى، ولكنه أخطأ في كتابة اسمها بدل عن “Melania”، كتب “Melanie”.

وقال الرئيس الأمريكي: “إنه لشيء رائع أن تعود السيدة الأولى إلى البيت الأبيض، “ميلاني” في حالة طيبة.. شكرا للجميع على دعاوتكم وأطيب تمنياتي”.

وأشارت صحيفة “The Hill” الأمريكية، إلى أن ترامب حذف تغريدته الأولى وكتب أخرى جديدة ولكن هذه المرة بالاسم الصحيح لزوجته “Melania”.

وكانت سيدة أمريكا الأولى، البالغة من العمر 48 عاما، تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة.

وقالت المتحدثة باسمها ستيفاني جريشام، إن ميلانيا عادت للبيت الأبيض، صباح يوم السبت، مضيفة “أنها في حالة رائعة وهي تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة”.

وكالات

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